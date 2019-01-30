Предложенный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком план по урегулированию ситуации на Украине нельзя назвать проработанной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее Сайдик в интервью Kleine Zeitung сообщил, что предложен новый план урегулирования в Донбассе, который предполагает ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ, действовать они должны под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой" (Россия, Франция, Германия, Украина).
"Ее (инициативу) нельзя назвать очень проработанной и продуманной. Наверное, это будет самый краткий и дипломатичный ответ", — сказал Карасин.