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Карасин раскритиковал инициативу Сайдика по Донбассу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предложенный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком план по урегулированию ситуации на Украине нельзя назвать проработанной, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее Сайдик в интервью Kleine Zeitung сообщил, что предложен новый план урегулирования в Донбассе, который предполагает ввод совместной миссии ООН и ОБСЕ, действовать они должны под общим руководством во главе со специальным представителем. План должен быть одобрен "нормандской четверкой" (Россия, Франция, Германия, Украина).
"Ее (инициативу) нельзя назвать очень проработанной и продуманной. Наверное, это будет самый краткий и дипломатичный ответ", — сказал Карасин.
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Политика , Григорий Карасин , МИД , ОБСЕ , ООН , РИА Новости
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