Лавров возглавил рейтинг самых упоминаемых министров России в 2018 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возглавил медиарейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ в течение года российских министров, сообщает в среду пресс-служба компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга министров РФ стали глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов", — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, Сергей Лавров лидирует с большим отрывом (медиаиндекс равен 3 103 791,5), на втором месте Сергей Шойгу (медиаиндекс — 1 281 968,2), третью строку занимает Антон Силуанов (медиаиндекс 1 221 263,5).

Медиаиндекс — это показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше его значение, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый прессой.

Часто упоминался в российских СМИ министр энергетики Александр Новак — он на четвертом месте с медиаиндексом 673 706,4. На пятом месте — министр экономического развития Максим Орешкин (медиаиндекс 646 545,8).

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы "Медиалогия", включающей около 49 тыс. влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет— СМИ. Период исследования — с января по декабрь 2018 года.