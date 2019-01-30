Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал слова Порошенко о мире с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Москвой и Киевом нет войны, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о «холодном мире» с Россией.
«Во-первых, между Россией и Украиной нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине, есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели, собственно, к образованию вот этих двух республик на юго-востоке страны», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Порошенко захотел «холодного мира» с Россией
Он добавил, что на Украине продолжается серия провокаций, ведущих к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения. Кроме того, по его словам, есть последствия для социально-экономического положения в Донбассе, связанные с политикой киевских властей на отторжение этих республик. «И много-много других событий, которые стали последствием того силового переворота, который имел место в Киеве. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил», — отметил Песков.
Во вторник Порошенко заявлял, что Украине нужен «холодный мир» с Россией. Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В задержании сенатора в Совфеде участвовали Бастрыкин и Чайка Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией В Кремле высказались по поводу новой волны «минирований»
Комментарии27
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Украинского кикбоксера поймали в России за убийство
Происшествия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Азия
Пока вы спали: Кто унаследует бесплатную землю
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение