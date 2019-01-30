Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»

Песков прокомментировал слова Порошенко о мире с Россией

«Во-первых, между Россией и Украиной нет никакой войны. Есть гражданская война на Украине, есть события на Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели, собственно, к образованию вот этих двух республик на юго-востоке страны», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что на Украине продолжается серия провокаций, ведущих к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения. Кроме того, по его словам, есть последствия для социально-экономического положения в Донбассе, связанные с политикой киевских властей на отторжение этих республик. «И много-много других событий, которые стали последствием того силового переворота, который имел место в Киеве. Поэтому никакой войны между Россией и Украиной нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил», — отметил Песков.

Во вторник Порошенко заявлял, что Украине нужен «холодный мир» с Россией. Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.