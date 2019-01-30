Матвиенко рассказала о статусе задержанного сенатора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что задержанный сенатор Рауф Арашуков хотел выйти из зала заседаний во время голосования о снятии с него неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 января.

Глава верхней палаты парламента уточнила, что пока член Совфеда от Карачаево-Черкесии не лишился сенаторских полномочий. Матвиенко пояснила, что это произойдет в двух случаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным в совершении преступления.

Матвиенко особо подчеркнула, что события, в которых обвиняется Арашуков, происходили до его назначения членом Совета Федерации.

«Кого назначать членом СФ, это ответственность губернатора и законодательного собрания», — отметила она.

Председатель Совфеда добавила, что Рауф Арашуков отказался взять предоставленное ему слово, чтобы прояснить происходящее.