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Матвиенко рассказала о статусе задержанного сенатора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что задержанный сенатор Рауф Арашуков хотел выйти из зала заседаний во время голосования о снятии с него неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 января.
Глава верхней палаты парламента уточнила, что пока член Совфеда от Карачаево-Черкесии не лишился сенаторских полномочий. Матвиенко пояснила, что это произойдет в двух случаях: либо он напишет заявление об уходе, либо суд признает его виновным в совершении преступления.
Матвиенко особо подчеркнула, что события, в которых обвиняется Арашуков, происходили до его назначения членом Совета Федерации.
«Кого назначать членом СФ, это ответственность губернатора и законодательного собрания», — отметила она.
Председатель Совфеда добавила, что Рауф Арашуков отказался взять предоставленное ему слово, чтобы прояснить происходящее.
Рауф Арашуков задержан 30 января в ходе заседания Совета Федерации в присутствии генерального прокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сенатору предъявили обвинения, среди которых заказные убийства и дестабилизация обстановки в КЧР.
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Комментарии3
Политика , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , СКР , Карачаево-Черкесская Республика
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