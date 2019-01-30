Что потеряет Россия, если Мадуро потеряет власть

Правда, Мадуро пообещал, что страна выполнит все имеющиеся у нее финансовые обязательства перед Россией (а также и Китаем — основным покупателем венесуэльской нефти) и не допустит суверенного дефолта.

Проблема в том, что ситуация может развиваться так, что Мадуро уже не сможет контролировать страну и ему будет не до дефолта.

«Роснефть» заплатила венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) за поставки нефти. А 29 января замминистра финансов РФ Сергей Сторчак выразил опасения по поводу способности Венесуэлы выплатить России более $100 млн в виде процентов по ранее выданным кредитам.

Николас Мадуро может гарантировать, что Венесуэла продолжит исполнять свои обязательства перед иностранными кредиторами лишь в той части, которая не оспаривается оппозицией, говорит профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Финансовые обязательства Венесуэлы перед, в частности, Россией, четко разделяются на две группы: первая — заключенные до периода президентства Мадуро и вторая — в период его президентства. Соответственно, какая бы власть в Каракасе не установилась, она будет вынуждена выполнять первую часть этих обязательств, а вот исполнение второй гарантировано исключительно фактом пребывания Мадуро в должности президента, — сказал эксперт.

Что если к власти в Каракасе придет оппозиция, Россия сможет попрощаться со всеми контрактами по торговле нефтью и поставке вооружений, заключенными после 2015 года, сомневаться не приходится.

Венесуэльский парламент, в котором оппозиция имеет большинство, совершенно однозначно и не первый год заявляет, что контракты, подписанные при президентстве Мадуро, являются нелегитимными, так как они заключены с нарушениями законодательства им, парламентом, принятым. То есть что эти контракты будут аннулированы на следующий день после того, как Мадуро лишится власти, сомнений нет никаких, это известно наперед, — говорит Хейфец.

Хотя в любых контрактах всегда оговаривается, что при его расторжении инициатор разрыва обязан выплатить второй стороне неустойку, Москве не стоит на это особо рассчитывать, если пост-мадурское правительство решит соглашения аннулировать.

Здесь логика такова: если контракты были подписаны без их одобрения парламентом, это было сделано в нарушение венесуэльских законов, то есть они изначально являются юридически ничтожными, и соответственно, никакие их пункты, в том числе по неустойке, не подлежат исполнению, — объясняет Хейфец.

Ощущая шаткость своего положения, окружение Мадуро ищет способы «мягкой посадки» в случае неблагоприятного для себя развития ситуации.

Национальная ассамблея Венесуэлы, чей спикер объявил себя временным президентом, заявляет, что соратники Мадуро пытаются вывезти в Россию около 20 т золота. Ранее та же оппозиция просила Банк Англии не возвращать в Венесуэлу ее золотой запас до тех пор, пока у власти находится Николас Мадуро.

Это вполне логичные шаги со стороны оппозиции: она хочет не допустить, чтобы национальный золотой запас попал в руки президента, чьи дни у власти, как она полагает, сочтены. Оппозиция считает это фактом, не требующим доказательств, что Мадуро и его сторонники используют это золото в своих личных целях — пусть даже для выплаты долгов иностранным кредиторам, — говорит Хейфец.

Однако поскольку оппозиция не признаёт легитимность контрактов, по которым правительство Мадуро делало эти долги, она, логично, отрицает и необходимость их возвращения.

В понедельник в Каракас вылетел самолет российской авиакомпании Nordwind. Судя по данным портала Flightradar24, на его борту не было пассажиров.

Немедленно возникли подозрения, что самолет отправлен в Венесуэлу для «дежурства» на случай, если срочно потребуется эвакуация людей и/или материальных ценностей.