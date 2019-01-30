Песков прокомментировал сообщения о беседе Путина и Трампа без переводчика

"Что касается пребывания президента Путина в Аргентине, на полях саммита у него было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, на ногах. Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", — сказал Песков журналистам.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп на мероприятии в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в ноябре в течение 15 минут разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным без переводчика и стенографиста с американской стороны. По версии издания, беседа прошла в оперном театре "Колон", когда участники саммита шли к выходу из здания. По информации газеты, Трамп вместе с женой Меланьей, но без помощников, и Путин с переводчиком сели за стол и были среди последних, кто покинул театр.

Газета пишет, что, как сообщил российский чиновник, двое лидеров говорили о вопросах, касающихся внешней политики, включая инцидент в Керченском проливе и конфликт в Сирии. Также они обсудили, когда смогут провести официальную встречу, заявил чиновник. Российский чиновник отметил, что недостаток переводчиков и помощников у Трампа — следствие "другой системы", применяемой Белым домом, по сравнению с российскими нормами. По его словам, российского президента сопровождают весь день, тогда как в США другая система.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.