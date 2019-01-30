Россия назвала США виновными в создании более опасного мира

США повышают риск ядерного конфликта и делают современный мир более опасным. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции после встречи с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом. По словам главы МИД России, порог применения ядерного оружия понижает разработка американцами боеприпасов малой мощности, таких как новая ядерная боеголовка W76-2. «Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру», — приводит его слова РИА Новости. Лавров отметил, что Европа и НАТО вольно или невольно поддерживали односторонние действия Вашингтона, в том числе выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Министр добавил, что Москва будет следить за реакцией европейских стран «на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность». В то же время глава МИД указал, что Россия по-прежнему предлагает американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности, отмечает ТАСС 16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.