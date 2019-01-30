Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия назвала США виновными в создании более опасного мира 

Lenta.ru + ещё 7 33 минуты назад
США повышают риск ядерного конфликта и делают современный мир более опасным. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал на пресс-конференции после встречи с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.
По словам главы МИД России, порог применения ядерного оружия понижает разработка американцами боеприпасов малой мощности, таких как новая ядерная боеголовка W76-2.
«Безусловно, это не добавляет безопасности современному миру», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров отметил, что Европа и НАТО вольно или невольно поддерживали односторонние действия Вашингтона, в том числе выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Министр добавил, что Москва будет следить за реакцией европейских стран «на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность».
В то же время глава МИД указал, что Россия по-прежнему предлагает американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности, отмечает ТАСС.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.
Последние новости
Силовики взялись за отца задержанного сенатора Сенатора задержали во время заседания Совета Федерации Япония отказалась сдавать позиции по Курилам
Комментарии3
Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Видео
Путин обратился к россиянам
Политика
«Вопрос туризма»: Путин пошутил про Орешкина
Политика
Сенатор Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации
Политика Криминал
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Капитана «Норда» могли убить
В мире Украина
Принуждение к голосованию за Порошенко попало на видео
В мире Украина
В офисах структур «Газпрома» начались обыски
Происшествия
Ахеджакова пристыдила Галкина за насмешки
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на слова Порошенко о «холодном мире»
Политика
Российских журналистов уволили за «тупую п****»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение