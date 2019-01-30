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Песков: Киев развязал гражданскую войну 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Chenjunfeng/Xinhua/Global Look Press
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал боевые действия на востоке Украины гражданской войной. Трагические для соседнего государства события спровоцировал Киев, заявил чиновник.
Представитель Кремля добавил, что Незалежная постоянно пытается дискредитировать компании РФ и посягнуть на их собственность, сообщает «Интерфакс-АВН».
«Есть посягательство и на наши средства массовой информации, посягательство на свободу средств массовой информации, на свободу слова, посягательство на жизнь и безопасность наших журналистов», — добавил Песков.
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о новых нарушениях Минских соглашений со стороны ВСУ. По данным местных правоохранителей, военные роют траншеи для боевой техники в районе населённого пункта Золотое.
Ранее News.ru писал о том, что народная милиция самопровозглашённой ДНР опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.
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Политика , Андрей Марочко , Дмитрий Песков
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