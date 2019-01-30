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Песков прокомментировал волну «минирований» в регионах России 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал десятки сообщений о "минировании", поступивших в российские города. Об этом сообщает РИА "Новости".
Пресс-секретарь обратил внимание на то, что волны "минирования" происходят не в первый раз. Он подчеркнул, что за подобные сообщения предусмотрено наказание.
"Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, [как] и человек, стоящий за этими провокационными действиями", — сказал Песков.
Ранее сообщения о массовом "минировании" поступили в пять городов России.
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Политика , Другое , Дмитрий Песков
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