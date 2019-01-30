Песков прокомментировал волну «минирований» в регионах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал десятки сообщений о "минировании", поступивших в российские города. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что волны "минирования" происходят не в первый раз. Он подчеркнул, что за подобные сообщения предусмотрено наказание.

"Хочется надеяться, что подобные действия, которые подлежат преследованию, будут раскрыты, [как] и человек, стоящий за этими провокационными действиями", — сказал Песков.

Ранее сообщения о массовом "минировании" поступили в пять городов России.