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В Кремле рассказали, как Россия готова помочь урегулированию в Венесуэле 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова оказывать содействие урегулированию в Венесуэле, передает РИА "Новости".
По словам Пескова, речь идет о помощи без вмешательства во внутренние дела страны. Кроме того, российская сторона против подобного вмешательства со стороны других государств. Он также обратил внимание на готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро к диалогу.
"…сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения", — сказал Песков.
Ранее Мадуро назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров с оппозицией.
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Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , РИА Новости , Венесуэла
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