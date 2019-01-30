Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова оказывать содействие урегулированию в Венесуэле, передает РИА "Новости".
По словам Пескова, речь идет о помощи без вмешательства во внутренние дела страны. Кроме того, российская сторона против подобного вмешательства со стороны других государств. Он также обратил внимание на готовность президента Венесуэлы Николаса Мадуро к диалогу.
"…сам по себе факт открытости президента Мадуро к диалогу, безусловно, заслуживает высокой оценки, заслуживает удовлетворения", — сказал Песков.
Ранее Мадуро назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров с оппозицией.