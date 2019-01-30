Сенатор Арашуков чуть не опоздал на своё задержание

Член Совета Федерации вбежал в зал заседаний, где рассматривался вопрос о снятии с него неприкосновенности.

«Он опоздал в зал, прибежал запыхавшийся. И было понятно, что не в курсе. Для него это было неожиданно. Самое эффектное, жалко, что нет фотографий, — как только вопрос [о снятии неприкосновенности — прим. ГМ] проголосовали, к нему подошли четыре человека, взяли его за локоть и вывели из зала»

Калашников добавил, что Рауф Арашуков «вёл себя спокойно и подчинился».

«Мы заслушали очень подробную аргументацию Чайки. Он очень подробно описал роль Арашукова в ряде преступлений, связанных с убийством, избиением, с воровством газа, с цифрами, именами, признательными показаниями».

Рауф Арашуков занимал кресло сенатора СФ от Карачаево-Черкессии с 2016 года. Он входил в состав комитета по экономической политике.

32-летнего парламентария обвиняют в организации преступного сообщества, совершении двух убийств и нанесении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, убийства были организованы в 2010 году.