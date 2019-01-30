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Сенатор Арашуков чуть не опоздал на своё задержание 

Говорит Москва 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации вбежал в зал заседаний, где рассматривался вопрос о снятии с него неприкосновенности.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников.
«Он опоздал в зал, прибежал запыхавшийся. И было понятно, что не в курсе. Для него это было неожиданно. Самое эффектное, жалко, что нет фотографий, — как только вопрос [о снятии неприкосновенности — прим. ГМ] проголосовали, к нему подошли четыре человека, взяли его за локоть и вывели из зала»
Калашников добавил, что Рауф Арашуков «вёл себя спокойно и подчинился».
На этом заседании присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и руководитель Гепрокуратуры Юрий Чайка. По словам собеседника «Говорит Москва» генпрокурор представил сенаторам позицию правоохранительных органов и обосновал необходимость снятия неприкосновенности с Арашукова.
«Мы заслушали очень подробную аргументацию Чайки. Он очень подробно описал роль Арашукова в ряде преступлений, связанных с убийством, избиением, с воровством газа, с цифрами, именами, признательными показаниями».
Рауф Арашуков занимал кресло сенатора СФ от Карачаево-Черкессии с 2016 года. Он входил в состав комитета по экономической политике.
32-летнего парламентария обвиняют в организации преступного сообщества, совершении двух убийств и нанесении тяжкого вреда здоровью. По предварительной информации, убийства были организованы в 2010 году.
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Комментарии
Политика , Происшествия , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Сергей Калашников , Совет Федерации , СКР , МВД , Радиостанция "Говорит Москва"
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