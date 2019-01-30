Почему изменилась риторика премьера Синдзо Абэ по южным Курилам

Ранее Синдзо Абэ, отвечая на вопросы в нижней палате парламента, заявил, что суверенитет над южными Курилами, которые в Японии называют "северными территориями", принадлежит Японии, но при этом он не назвал их "исконной территорией" своей страны. Это высказывание прозвучало в ответ на вопрос депутата о том, являются ли эти острова "исконной территорией Японии" — именно так звучит официальная позиция Токио. Абэ, говоря о суверенитете, постарался избежать этой формулировки.

По словам Панова, само по себе заявление Абэ не несет за собой никаких исторических, правовых и политических оснований, чтобы утверждать, что суверенитет над южными Курилами принадлежит Японии. Экс-посол напомнил, что по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года Япония отказалась от всех Курильских островов.

"Там, правда, не сказано, в пользу кого, но отказ от этих территорий носит абсолютный характер и не может считаться, что суверенитет остался за Японией после этого. Что касается островов Кунашир и Итуруп, то ни американцы, ни кто-то другой никогда не считали, что эти острова не входят в понятие Курильских островов, от которых отказалась Япония. Поэтому говорить о том, что Япония вообще какие-то имеет права на эти территории, тут совершенно неправомерно", — сказал Панов РИА Новости.

Как подчеркнул бывший посол РФ в Токио, Япония имеет на южном Сахалине генеральное консульство.

"Это генеральное консульство находится там как подтверждение того, что эти территории суверенно управляются Россией. Это дает основания считать, что что-то с товарищем Абэ произошло. Может, он обиделся, когда был в Москве. Может, ему сказали что-то такое обидное, что он решил теперь отыграть это", — пояснил Панов.

"Если судить по заявлению (Абэ), то ясно, что у него настроение сильно изменилось (после визита в Москву), и теперь уже можем вряд ли ожидать, что какие-то подвижки в переговорном процессе (по мирному договору) могут быть", — подчеркнул Панов.

Бывший посол РФ в Японии добавил, что премьер Японии после визита в Россию "или раздражен, или обижен на позицию России", от которой ждал большей уступчивости, большего компромисса, и к этому стремился.

"Ему, видимо, очень жестко (в Москве) все это сказали. И тогда он решил: раз вы жестко, так и я жестко. Так что теперь, как говорится, острие против острия", — сказал Панов.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.