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Путин и Эрдоган встретятся в театре 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены открыть перекрестный Год культуры и туризма двух стран в Большом театре.
Как пишет ТАСС, о встрече Путина и Эрдогана сообщил в среду турецкий замминистра культуры и туризма Ахмет Халук Дурсун. По его словам, мероприятие намечено на 8 апреля в Большом театре. "На нем будут присутствовать лидеры России и Турции", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран обсуждали встречу на переговорах 23 января.
Москва и Анкара ранее объявили 2019 год перекрестным Годом культуры и туризма России и Турции.
В конце 2018 года Владимир Путин сходил на балет "Щелкунчик" в рамках торжественного приема в Большом театре.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Турция
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