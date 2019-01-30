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Захарова высмеяла «соревнование» Порошенко с Путиным 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петр Порошенко, решивший посоревноваться с Владимиром Путиным за пост президента Украины, насмешил официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
Накануне на форуме в Киеве Порошенко объявил о намерении поучаствовать в назначенных на март выборах президента Украины.
В определенный момент в ходе мероприятия на медиаэкране появилось изображение повернутых друг к другу лиц украинского и российского лидеров.
«Либо Порошенко, либо Путин», — гласила надпись между ними.
Такой предвыборный слоган насмешил спикера МИДа Марию Захарову. В своем фейсбуке она сопроводила сообщение об этом 18-ю смайликами и задалась вопросом, известно ли самому Путину, что «его на Украине могут вместо Порошенко выбрать».
«Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — добавила она.
Политика , Петр Порошенко , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД
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