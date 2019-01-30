Захарова высмеяла «соревнование» Порошенко с Путиным

Накануне на форуме в Киеве Порошенко объявил о намерении поучаствовать в назначенных на март выборах президента Украины.

В определенный момент в ходе мероприятия на медиаэкране появилось изображение повернутых друг к другу лиц украинского и российского лидеров.

«Либо Порошенко, либо Путин», — гласила надпись между ними.

Такой предвыборный слоган насмешил спикера МИДа Марию Захарову. В своем фейсбуке она сопроводила сообщение об этом 18-ю смайликами и задалась вопросом, известно ли самому Путину, что «его на Украине могут вместо Порошенко выбрать».