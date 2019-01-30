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Источник: сенатор Арашуков перед задержанием хотел покинуть зал заседаний Совфеда 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный в зале заседаний Совета Федерации, перед этим хотел покинуть зал во время выступления генпрокурора РФ Юрия Чайки. Об этом сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в заседании СФ.
"Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который выступил с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, парламентария попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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