Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный в зале заседаний Совета Федерации, перед этим хотел покинуть зал во время выступления генпрокурора РФ Юрия Чайки. Об этом сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в заседании СФ.
"Сам Арашуков отказался выступать на заседании. Даже хотел уйти во время выступления Чайки, который выступил с представлением о снятии неприкосновенности с Арашукова", — сказал собеседник агентства.
По его словам, парламентария попросила остаться председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.