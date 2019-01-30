В Москве отметили нормализацию в Ираке после разгрома ИГ*, заявил Лавров

"И, конечно, мы с удовлетворениемобстановки отмечаем существенную нормализацию в Ираке после того, как ИГИЛ* был, в основном, разгромлен. Хотя задача полной ликвидации террористического присутствия в отдельных районах вашей страны еще не решена, и мы заинтересованы в том, чтобы активно помогать вам в ее решении", — сказал Лавров перед началом переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.

Аль-Хаким первый раз в качестве министра посещает Москву, этот пост он занял в октябре прошлого года.

* Запрещенная в России террористическая группировка.