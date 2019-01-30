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В Москве отметили нормализацию в Ираке после разгрома ИГ*, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва отмечает существенную нормализацию обстановки в Ираке после разгрома террористической группировки "Исламское государство"*, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"И, конечно, мы с удовлетворениемобстановки отмечаем существенную нормализацию в Ираке после того, как ИГИЛ* был, в основном, разгромлен. Хотя задача полной ликвидации террористического присутствия в отдельных районах вашей страны еще не решена, и мы заинтересованы в том, чтобы активно помогать вам в ее решении", — сказал Лавров перед началом переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.
Аль-Хаким первый раз в качестве министра посещает Москву, этот пост он занял в октябре прошлого года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Политика , Ближний Восток , Сергей Лавров , МИД , Исламское государство , Ирак , Москва
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