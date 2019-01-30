Совет Федерации проголосовал единогласно за лишение сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова неприкосновенности, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Решение приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.
По информации источника РИА Новости в СФ, Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также организации ОПГ в республике в 2010 году. Следственный комитет подтвердил, что задержал с согласия СФ сенатора от КЧР в рамках уголовного дела.