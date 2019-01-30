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Источник: СФ проголосовал за лишение Арашукова неприкосновенности 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Совет Федерации РФ
Совет Федерации проголосовал единогласно за лишение сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова неприкосновенности, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
"Решение приняли единогласно", — сказал собеседник агентства.
По информации источника РИА Новости в СФ, Арашукову предъявлены обвинения в организации убийства двух человек и причинении тяжкого вреда здоровья третьему, а также организации ОПГ в республике в 2010 году. Следственный комитет подтвердил, что задержал с согласия СФ сенатора от КЧР в рамках уголовного дела.
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Политика , Совет Федерации , СКР , РИА Новости
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