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Источник назвал причину задержания сенатора от КЧР 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, задержанному в среду прямо в зале заседаний Совета Федерации, предъявлено обвинение в организации убийств двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровья третьему человеку, а также организации в республике организованной преступной группировки в 2010 году, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Также ему предъявлено обвинение в подделке документов, которые позволили ему занять место сенатора", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержание Арашукова произошло прямо в зале заседаний, входы на этаж были перекрыты.
"Решение о том, чтобы задержать его прямо на заседании было принято, чтобы он не смог скрыться. Была информация, что он попытается скрыться", — сказал собеседник агенства.
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