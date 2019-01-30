Источник назвал причину задержания сенатора от КЧР

Сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову, задержанному в среду прямо в зале заседаний Совета Федерации , предъявлено обвинение в организации убийств двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровья третьему человеку, а также организации в республике организованной преступной группировки в 2010 году, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Также ему предъявлено обвинение в подделке документов, которые позволили ему занять место сенатора", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что задержание Арашукова произошло прямо в зале заседаний, входы на этаж были перекрыты.