Россия ответила на сообщения о тайном предложении Северной Корее

Россия никогда не обращалась к властям Северной Кореи с предложением построить атомную электростанцию в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом в среду, 30 января, ТАСС рассказал российский посол в КНДР Александр Мацегора.

«Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютна понятна изначальная глупость такого предположения», — подчеркнул дипломат.

В то же время замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил в беседе с РИА Новости , что Москва действует в Северной Корее в соответствии с требованиями Совбеза ООН и внутреннего законодательства. По его словам, некоторые СМИ, особенно американские, стремятся представить любое взаимодействие России и КНДР как нечто с двойным дном.

«Очередную публикацию Washington Post посмотрим», — сказал представитель МИД.

Ранее газета Washington Post написала со ссылкой на источники в правительстве США о тайном соглашении Москвы и Пхеньяна: российская сторона построит в стране АЭС, а корейская откажется от ядерного оружия. По данным собеседников издания, сделка состоялась осенью.