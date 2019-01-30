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Россия ответила на сообщения о тайном предложении Северной Корее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия никогда не обращалась к властям Северной Кореи с предложением построить атомную электростанцию в обмен на отказ Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом в среду, 30 января, ТАСС рассказал российский посол в КНДР Александр Мацегора.
«Любому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в этом вопросе, абсолютна понятна изначальная глупость такого предположения», — подчеркнул дипломат.
В то же время замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил в беседе с РИА Новости, что Москва действует в Северной Корее в соответствии с требованиями Совбеза ООН и внутреннего законодательства. По его словам, некоторые СМИ, особенно американские, стремятся представить любое взаимодействие России и КНДР как нечто с двойным дном.
«Очередную публикацию Washington Post посмотрим», — сказал представитель МИД.
Ранее газета Washington Post написала со ссылкой на источники в правительстве США о тайном соглашении Москвы и Пхеньяна: российская сторона построит в стране АЭС, а корейская откажется от ядерного оружия. По данным собеседников издания, сделка состоялась осенью.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Совбез ООН , Washington Post , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , КНДР , Пхеньян
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