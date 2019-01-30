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В Минюсте объяснили, что считается «вынужденной» коррупцией 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Министерстве юстиции России на примерах ситуаций в Крыму и районах Крайнего Севера объяснили, что считается коррупцией, совершённой из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что госслужащие обязаны представлять декларации о своих доходах и имуществе, а также о доходах членов их семей. Также им нужно заявлять о степени родства для предотвращения конфликта интересов и сообщать о случаях, когда их склоняют к коррупции.
В Минюсте подчеркнули, что конфликта интересов не всегда получается избежать в отдалённых и малонаселённых местах, например на Крайнем Севере.
Также не всегда бывшие члены семьи госслужащего соглашаются предоставить сведения о доходах и расходах общих детей, заявили в ведомстве. Кроме того, чиновники могут нарушить запрет из-за болезни.
«Третий пример — это Крым. Практически все госслужащие там имели счета в банках Украины и по объективным причинам закрыть их не могут и таким образом по объективным причинам не могут соблюсти требование не иметь счетов в иностранных банках», — заявил представитель ведомства.
В Минюсте отметили, что антикоррупционные поправки не коснутся наказаний за взятки.
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Политика , Минюст РФ , Республика Крым
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