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Рябков заявил, что РФ отмечает попытки «раскачать» режим нераспространения ядерного оружия 

ТАСС
Фото: © Михаил Почуев/ТАСС
Россия отмечает "раскачивание" режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), что чревато серьезными последствиями. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на конференции стран "ядерной пятерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в Пекине.
"Тревожные тенденции сказываются и на ситуации вокруг ДНЯО, — сказал он. — Происходит раскачивание его режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения".
Страны "ядерной пятерки" отказались от согласования совместного заявления на конференции на фоне углубления дефицита доверия, отметил Рябков.
"Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита доверия между членами "ядерной пятерки", что является беспрецедентным вызовом для данного формата, — сказал он. — Положение настолько серьезное, что на этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления".
Рябков предложил участникам конференции направить международному сообществу четкий сигнал в поддержку сохранения системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями. "Становится особенно актуальным вынесенный Россией на рассмотрение конференции вопрос о роли и месте "пятерки" как в вопросе углубления ДНЯО, так и в более широкой перспективе, — сказал он. — Мы считаем, что необходимо направить от имени "пятерки" сильный и отчетливый сигнал о нашем ответственном и конструктивном отношении к решению актуальных проблем в сфере ядерного разоружения и нераспространения, включая сохранение и совершенствование системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями".
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Комментарии1
Политика , Армия , Сергей Рябков , Китай , США , Великобритания , Франция
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