Страны «ядерной пятерки» отказались от итогового заявления в Пекине

Сергей Рябков. Представители стран "ядерной пятерки", встреча которых проходит в среду в Пекине, отказались от согласования итогового совместного заявления, заявил замглавы МИД России

"Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами "ядерной пятерки", что является беспрецедентным вызовом для данного формата. Положение настолько серьезное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления", — заявил Рябков выступая на встрече "ядерной пятерки".

Он добавил, что "именно поэтому становится особенно актуальным вынесенный Россией на рассмотрение конференции вопрос о роли и месте "пятерки" как в контексте укрепления ДНЯО, так и в более широкой перспективе".

"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием, в которое входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.