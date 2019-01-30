В Пекине пройдет встреча представителей «ядерной пятерки»

Встреча представителей "ядерной пятерки" пройдет в китайской столице 30-31 января. Ее участники обсудят вопросы ядерного разоружения, укрепления координации и сохранения механизма договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков

Китай, Великобритания, США и Франция. "Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием, в которое входят Россия

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что координационный механизм "ядерной пятерки" поэтапно сформировался в процессе рассмотрения действия ДНЯО, и нынешнее мероприятие станет первой официальной встречей пяти сторон за два года.

В Китае отмечают, что на фоне растущей нестабильности и неопределенности международной обстановки в плане безопасности повышенное внимание уделяется отношениям между крупными странами и ответственности, которую они несут.

"Мы считаем, что для стран "ядерной пятерки" крайне большое значение имеет укрепление координации и сотрудничества, надлежащее урегулирование разногласий и совместное поддержание международного мира, безопасности и стабильности", — заявила Хуа Чуньин в преддверии встречи.

Повестка

Официальная встреча координаторов пяти стран намечена на среду, она пройдет в закрытом формате. Как сообщили в китайском внешнеполитическом ведомства, особое внимание на заседании планируют уделить обсуждению ядерной политики и ядерной стратегии каждой из стран. Также акцент будет сделан на ядерной энергетике и ядерном разоружении.

В четверг состоится конференция "ядерной пятерки", организованная Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями и разоружением, в которой, помимо официальных делегаций, примут участие эксперты, представители неправительственных организаций, военные. Главы каждой из пяти делегаций выступят с короткой презентацией о вкладе их стран в сохранение ДНЯО, процесс ядерного разоружения и нераспространения.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости накануне встречи, что тематика этой конференции гораздо шире вопроса о российско-американском договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и при всей важности этого вопроса, дискуссия не будет сводиться только к нему.

"Разные аспекты обзорного цикла договора о нераспространении ядерного оружия. Проблематика, связанная с укреплением режима гарантий МАГАТЭ", — сказал Рябков.

Он добавил, что также будут обсуждаться некоторые региональные сюжеты, в том числе ситуация вокруг Совместно всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Обсуждение ДРСМД

К встрече в Пекине приковано повышенное внимание и в свете того, что на ее полях могут состояться переговоры Рябкова и замгоссекретаря США Андреа Томпсон . Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Томпсон сообщило, что США предложили провести переговоры с Россией по контролю над вооружениями на полях встречи "ядерной пятерки" в Пекине 30 января. Рябков в ответ на это заявил, что контакт с Томпсон на это время запланирован, но непонятно, готова ли она обсуждать именно тематику ДРСМД. Он отмечал, что российская делегация надеется обсудить ДРСМД с Томпсон, несмотря на ее "не очень конструктивный настрой".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила на прошлой неделе, что Китай "приветствует, чтобы Россия и США воспользовались этой возможностью и укрепили контакт, конструктивно решили взаимные озабоченности по вопросам безопасности".