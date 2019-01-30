СМИ узнали о неформальной беседе Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе

По данным журналистов, лидеры двух стран поговорили о проблемах в Сирии и обсудили инцидент в Керченском проливе.

По информации издания, стороны переговорили в оперном театре «Колон». Отмечается, что непосредственными свидетелями разговора стали первая леди США Меланья Трамп и переводчик российского лидера.

По словам собеседников газеты, Путин и Трамп поговорили о проблемах в Сирии, обсудили инцидент в Керченском проливе, а также затронули возможность проведения переговоров в будущем.

Ранее американские СМИ обвинили Дональда Трампа в новом «государственном преступлении». Как выяснили журналисты, президент США принял все меры к тому, чтобы скрыть от членов своей администрации подробности своего разговора с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.