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СМИ узнали о неформальной беседе Путина и Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
По данным журналистов, лидеры двух стран поговорили о проблемах в Сирии и обсудили инцидент в Керченском проливе.
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели беседу длительностью 15 мину на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на источники.
По информации издания, стороны переговорили в оперном театре «Колон». Отмечается, что непосредственными свидетелями разговора стали первая леди США Меланья Трамп и переводчик российского лидера.
По словам собеседников газеты, Путин и Трамп поговорили о проблемах в Сирии, обсудили инцидент в Керченском проливе, а также затронули возможность проведения переговоров в будущем.
Ранее американские СМИ обвинили Дональда Трампа в новом «государственном преступлении». Как выяснили журналисты, президент США принял все меры к тому, чтобы скрыть от членов своей администрации подробности своего разговора с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.
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Политика , Видео , В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Financial Times , Буэнос-Айрес , США
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