Рябков назвал сообщения о российских наемниках в Венесуэле недостоверными

Сообщения о якобы нахождении в Венесуэле российских наемников являются недостоверными и не соответствующими действительности, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков.

"Это все давно опровергнуто. Вообще, я не знаю, почему из общего информационного массива на эту тему выхватываются наиболее недостоверные, несоответствующие действительности, одиозные и никак не соотносящиеся с нашей политикой сюжеты", — заявил Рябков, отвечая на вопрос о том, действительно ли в Венесуэле есть российские наемники.

На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.