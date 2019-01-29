МИД назвал причину отказа России участвовать в саммите по Ближнему Востоку

Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия не будет участвовать в варшавской конференции, которая "готовится поспешно, без учета мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран".

Как сообщил журналистам источник в МИД Польши, Варшава рассчитывает, что Россия пересмотрит свое решение и примет участие во встрече.

"Мы приняли решение не участвовать и считаем, что это мероприятие вредное для стабильности и мира на Ближнем Востоке", — заявил Богданов.

Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, намечена на 13-14 февраля в Варшаве. Ее откроют госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович.