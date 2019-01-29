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МИД назвал причину отказа России участвовать в саммите по Ближнему Востоку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, вредна для стабильности и мира в регионе, заявил РИА Новости во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Ранее МИД РФ сообщил о том, что Россия не будет участвовать в варшавской конференции, которая "готовится поспешно, без учета мнения влиятельных ближневосточных и внерегиональных стран".
Как сообщил журналистам источник в МИД Польши, Варшава рассчитывает, что Россия пересмотрит свое решение и примет участие во встрече.
"Мы приняли решение не участвовать и считаем, что это мероприятие вредное для стабильности и мира на Ближнем Востоке", — заявил Богданов.
Министерская конференция по Ближнему Востоку, которую организовывают США и Польша, намечена на 13-14 февраля в Варшаве. Ее откроют госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Иран приглашения на встречу не получил. В свою очередь чиновник госдепартамента США, принимавший участие в телефонном брифинге, подчеркнул, что конференция в Варшаве не носит антииранский характер.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , Михаил Богданов , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Польша , США
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