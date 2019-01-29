В ГД оценили предложения о создании на Украине автономного региона Донбасс

Украинская власть не пойдёт на создание автономного региона Донбасс в составе Украины , но подобные предложения "не вредны" и будут "проверяться и обкатываться" в ходе предвыборных дебатов, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины для установления мира на востоке страны.

"Сомневаюсь в том, что сейчас вообще что-либо украинская власть способна принять в качестве конфедеративного устройства. То, что Медвечук пытается решить вопрос, — вне всякого сомнения для меня, но точно также вне всякого сомнения, что нынешняя власть на Украине не хочет даже слышать ни о какой конфедерации. Я имею в виду опасность для развала Украины по этому принципу. Все это мы видели и раньше в отношении Крыма ещё до Майдана. Поэтому ничего не изменилось", — сказал Калашников РИА Новости.

"Будет ли эта власть принимать такое предложение? Конечно же, нет. Не будет принимать, и мечтать об этом не следует", — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что под вопросом и желание самого Донбасса согласиться с таким вариантом. По мнению Калашникова, Донбасс вряд ли согласится на воссоединение с Украиной на любых условиях после "пролитой крови на своей земле".