Украинская власть не пойдёт на создание автономного региона Донбасс в составе Украины, но подобные предложения "не вредны" и будут "проверяться и обкатываться" в ходе предвыборных дебатов, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины для установления мира на востоке страны.
"Сомневаюсь в том, что сейчас вообще что-либо украинская власть способна принять в качестве конфедеративного устройства. То, что Медвечук пытается решить вопрос, — вне всякого сомнения для меня, но точно также вне всякого сомнения, что нынешняя власть на Украине не хочет даже слышать ни о какой конфедерации. Я имею в виду опасность для развала Украины по этому принципу. Все это мы видели и раньше в отношении Крыма ещё до Майдана. Поэтому ничего не изменилось", — сказал Калашников РИА Новости.
"Будет ли эта власть принимать такое предложение? Конечно же, нет. Не будет принимать, и мечтать об этом не следует", — подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что под вопросом и желание самого Донбасса согласиться с таким вариантом. По мнению Калашникова, Донбасс вряд ли согласится на воссоединение с Украиной на любых условиях после "пролитой крови на своей земле".
"Тут улица с двусторонним движением. Переговорный процесс, который идёт по Минску, я вижу, что он практически заглох. Но время от времени такие здравомыслящие идеи, которые подбрасывают такие люди как Медведчук, не вредны. По крайней мере, в ходе нынешних предвыборных дебатов они будут проверяться и обкатываться", — добавил глава комитета.