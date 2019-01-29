Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков отреагировал на увольнение замглавы «Росгеологии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал с увольнением первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга.
Ранее в Сети появилось видео игрового стрима, в котором Горринг рассказывал о связи с подчиненными и в нецензурной форме угрожал другим игрокам сексуальным насилием. Сегодня его уволил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Пушков выразил удивление сложившейся ситуацией.
"Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?", — поинтересовался он в твиттере.
Пушков также задался вопросом, что происходит с холдингом, если руководящие посты в нем занимают такие, как Горринг.
Пресс-секретарь Минприроды ранее сообщала, что в связи со сложившейся ситуацией главе "Росгеологии" Роману Панову объявлен выговор. Кроме того, министерство начало проверку всех сотрудников компании.
Последние новости
В Британии осудили "самую молодую" женщину-педофила "Суперпушка" США противоречит законам физики, заявил Коротченко Чем закончился поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой
Политика , Дмитрий Кобылкин , Алексей Пушков , Роман Панов , Минприроды
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
США начали производство новых ядерных боеголовок
США Армия
Германия заступилась за Россию перед Европой
В мире Политика
Как обманывают россиян и другие события дня
В мире
В США заявили об угрозе нападения со стороны России
США В мире
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
В мире Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение