Пушков отреагировал на увольнение замглавы «Росгеологии»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал с увольнением первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга.

Ранее в Сети появилось видео игрового стрима, в котором Горринг рассказывал о связи с подчиненными и в нецензурной форме угрожал другим игрокам сексуальным насилием. Сегодня его уволил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Пушков выразил удивление сложившейся ситуацией.

"Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?", — поинтересовался он в твиттере.

Пушков также задался вопросом, что происходит с холдингом, если руководящие посты в нем занимают такие, как Горринг.