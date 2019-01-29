Пушков отреагировал на увольнение замглавы «Росгеологии» 

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандал с увольнением первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга.
Ранее в Сети появилось видео игрового стрима, в котором Горринг рассказывал о связи с подчиненными и в нецензурной форме угрожал другим игрокам сексуальным насилием. Сегодня его уволил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Пушков выразил удивление сложившейся ситуацией.
"Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост?", — поинтересовался он в твиттере.
Пушков также задался вопросом, что происходит с холдингом, если руководящие посты в нем занимают такие, как Горринг.
Пресс-секретарь Минприроды ранее сообщала, что в связи со сложившейся ситуацией главе "Росгеологии" Роману Панову объявлен выговор. Кроме того, министерство начало проверку всех сотрудников компании.