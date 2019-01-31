Володин назвал главный законопроект января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, законопроект января, а также рассказал, кто из депутатов был самым активным в зале пленарных заседаний в данном месяце. Также он выбрал, какой из комитетов можно было бы выделить за его деятельность. Володин ответил на вопросы на сайте Госдумы.

Отвечая на первый вопрос, он навал инициативу о паллиативной помощи. Законопроект, напомнил Володин, был принят в первом чтении и поддержан всеми фракциями единогласно. "Его очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие — поддержку", — добавил спикер ГД.

Напомним, что, в соответствии с поправками, неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи — от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Только в следующем году на развитие паллиативной помощи предполагается выделить более 4 млрд рублей.

По итогам прошедшего месяца глава нижней палаты особо выделил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции.