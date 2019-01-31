Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин назвал главный законопроект января 

Российская Газета + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, законопроект января, а также рассказал, кто из депутатов был самым активным в зале пленарных заседаний в данном месяце. Также он выбрал, какой из комитетов можно было бы выделить за его деятельность. Володин ответил на вопросы на сайте Госдумы.
Отвечая на первый вопрос, он навал инициативу о паллиативной помощи. Законопроект, напомнил Володин, был принят в первом чтении и поддержан всеми фракциями единогласно. "Его очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие — поддержку", — добавил спикер ГД.
Напомним, что, в соответствии с поправками, неизлечимо больные пациенты смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи — от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода. Только в следующем году на развитие паллиативной помощи предполагается выделить более 4 млрд рублей.
Вячеслав Володин, кроме того, оценил, кто был самым активным в зале пленарных заседаний в январе. Это, по его мнению, Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Иванов (ЛДПР), Ирина Яровая ("Единая Россия") и Олег Шеин ("Справедливая Россия").
По итогам прошедшего месяца глава нижней палаты особо выделил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Российская Газета: последние новости
Песков: Путин знал о планах задержания сенатора Арашукова В Махачкале выбрали нового мэра Песков заявил о "свистопляске" вокруг расследования Мюллера
Комментарии
Политика , Ирина Яровая , Олег Шеин , Сергей Иванов , Алексей Куринный , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение