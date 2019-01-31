Путину не докладывали о деле активистки «Открытой России», заявил Песков

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 23 января избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 марта члену федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. По словам представителя суда Ростова-на-Дону, ходатайство следователя об избрании меры пресечения слушалось в рамках уголовного дела в отношении Шевченко по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"). Позднее появилась информация, что 17-летняя дочь Шевченко умерла в больнице.

"Я не думаю, честно говоря, это не находится в поле внимания", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, следит ли президент за делом Шевченко.

"Нет, нет. Это я первый раз слышу от вас", — добавил он, отвечая на вопрос, докладывали ли президенту об этом.