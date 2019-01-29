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Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство юстиции разъяснило необходимость смягчения законодательства о противодействии коррупции. Соответствующий законопроект готовится с учетом положений Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 29 января.
Так, конфликта интересов не всегда удается избежать в маленьких городах, где чиновник и его родственники работают в одной сфере, говорится в сообщении Минюста. Кроме того, антикоррупционные требования могут быть нарушены в связи с болезнью госслужащего.
В России хотят узаконить "вынужденную" коррупцию
«Не всегда бывшие члены семьи государственного служащего соглашаются представлять сведения о доходах и расходах общих детей», — добавляют в ведомстве.
О разработке нормативных правых актов стало известно 25 января. Минюст предлагает выделить случаи, когда коррупционный акт «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением. В подготовке документа участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.
В тот же день появилась информация, что министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких отказалась от взятки в размере двухсот тысяч рублей. По словам министра, после инцидента к ней начхали поступать угрозы.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России был зафиксирован 3171 случай получения взятки. Чаще всего правонарушения совершаются в Москве, Московской и Ростовской областях.
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Политика , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , МВД
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