Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией

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Захарова прокомментировала слова Порошенко о «холодном мире» с Москвой 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о необходимости «холодного мира» с Москвой.
«У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался», — заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, давать обещания и не выполнять их — это «так характерно» для Порошенко.
Во вторник Петр Порошенко принял участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путем» в Киеве. В ходе выступления Порошенко заявил, что жители страны устали от войны, и Украине нужен «холодный, но все же мир» с Москвой.
Политика , Видео , Украина , Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Москва
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