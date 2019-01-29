Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией

Захарова прокомментировала слова Порошенко о «холодном мире» с Москвой

«У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире — выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался», — заявила Захарова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, давать обещания и не выполнять их — это «так характерно» для Порошенко.

Во вторник Петр Порошенко принял участие в форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путем» в Киеве. В ходе выступления Порошенко заявил, что жители страны устали от войны, и Украине нужен «холодный, но все же мир» с Москвой.