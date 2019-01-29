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Пушков предрек Украине пять беспросветных лет в случае переизбрания Порошенко 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Украину ждут пять беспросветных лет, если Петр Порошенко изберется на второй президентский срок.
«Порошенко пошёл на 2-й срок. Если он всеми неправдами будет ''избран'', это будут ещё 5 беспросветных лет. Все, на что он способен, уже сделал: люди бегут в ЕС, c Россией — мрак», — написал Пушков в своем Twitter.
«Недоработал лишь по ''новой истории'' Украины — не сумел убедить всех, что она была еще при Древнем Риме», — пошутил сенатор.
Сегодня Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах. В ходе второго срока он планирует обеспечить необратимость европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также восстановить территориальную целостность страны.
Президентская кампания на Украине стартовала 31 декабря 2018 года. Выборы состоятся 31 марта 2019 года.
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