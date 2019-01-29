В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «холодном» мире с Россией

«Насколько мне известно, у нас с ними и так мир, но на Украине всегда говорили о войне и агрессии. Теперь Порошенко делает совсем другие заявления. Чем ближе выборы, тем чаще он будет выделывать подобные пируэты. У меня к нему доверия нет. Но если нынешний президент выступает с такими миролюбивыми заявлениями, я это приветствую в любом случае, хоть и не верю ни одному слову», — считает депутат.

По словам Калашникова, Порошенко в настоящий момент действует «исходя из предвыборных раскладов, а не из-за того, что искренне желает мира своей родине».

Ранее Порошенко заявил о необходимости мира между Россией и Украиной.

Как указал президент, «люди устали от войны».