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В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о «холодном» мире с Россией 

RT на русском 27 минут назад
Фото: EPA
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине необходим «холодный мир» с Россией.
«Насколько мне известно, у нас с ними и так мир, но на Украине всегда говорили о войне и агрессии. Теперь Порошенко делает совсем другие заявления. Чем ближе выборы, тем чаще он будет выделывать подобные пируэты. У меня к нему доверия нет. Но если нынешний президент выступает с такими миролюбивыми заявлениями, я это приветствую в любом случае, хоть и не верю ни одному слову», — считает депутат.
По словам Калашникова, Порошенко в настоящий момент действует «исходя из предвыборных раскладов, а не из-за того, что искренне желает мира своей родине».
Ранее Порошенко заявил о необходимости мира между Россией и Украиной.
Как указал президент, «люди устали от войны».
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Украина , Петр Порошенко , Калашников Леонид Иванович , Госдума
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