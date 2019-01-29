В Кремле осудили санкции США к Венесуэле

Россия будет защищать свои интересы, в случае, если санкции США против венесуэльской нефтяной компании их затронут, в рамках международного права, задействуя все доступные механизмы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В целом законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", — сказал представитель Кремля. «Вы знаете последовательное отношение Москвы к подобным рестрикциям, к которым все чаще начинают прибегать американские коллеги, — мы не считаем это правильным», — напомнил он.

"Чаще всего это проявления недобросовестной конкуренции. В данном случае — это продолжающаяся линия на ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", — подчеркнул Песков.

Вопрос о том, как в Кремле оценивают риски не поставки нефти, пресс-секретарь главы государства назвал коммерческим, и добавил: «Безусловно, мы анализируем возможные последствия рестрикционных действий».