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В Кремле осудили санкции США к Венесуэле 

Российская Газета + ещё 79 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Россия будет защищать свои интересы, в случае, если санкции США против венесуэльской нефтяной компании их затронут, в рамках международного права, задействуя все доступные механизмы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", — сказал представитель Кремля. «Вы знаете последовательное отношение Москвы к подобным рестрикциям, к которым все чаще начинают прибегать американские коллеги, — мы не считаем это правильным», — напомнил он.
"Чаще всего это проявления недобросовестной конкуренции. В данном случае — это продолжающаяся линия на ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", — подчеркнул Песков.
Вопрос о том, как в Кремле оценивают риски не поставки нефти, пресс-секретарь главы государства назвал коммерческим, и добавил: «Безусловно, мы анализируем возможные последствия рестрикционных действий».
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Политика , Латинская Америка , Венесуэла , США
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