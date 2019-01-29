Косачев рассказал, кто голосует против России в ПАСЕ

"По нашим оценкам, непримиримую позицию и в отношении России, и любых изменений регламента поддерживает примерно 80-100 человек в ПАСЕ. Они свою позицию обосновывают весьма лукаво — своей приверженностью к "большой европейской идее". На самом деле это абсолютно антиевропейские силы, которые взяли Совет Европы в заложники. Для них самое главное — удержать Россию вне нашей общей Европы. Они ассоциируют Европу с Европейским союзом, и они считают, что России нет места в Европе, судьба Совета Европы этих людей абсолютно не волнует, они готовы его разрушить ради решения этой глобальной задачи — изоляции России от остальной Европы", — заявил Косачев на круглом столе в клубе "Валдай".

Он напомнил, что всего в ПАСЕ 324 голосующих мандата плюс 324 "заместителя", однако благодаря тому, что "антироссийское меньшинство" является "агрессивным и хорошо мобилизованным", ему удается проводить соответствующие решения.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2014 году из-за сокращения полномочий делегации РФ в связи с санкциями, наложенными на российских парламентариев из-за присоединения Крыма к России.