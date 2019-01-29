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Косачев рассказал, кто голосует против России в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Против России в ПАСЕ голосует "агрессивное меньшинство" в 80-100 человек, но оно "хорошо мобилизовано", поэтому ему удается проводить антироссийские решения, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"По нашим оценкам, непримиримую позицию и в отношении России, и любых изменений регламента поддерживает примерно 80-100 человек в ПАСЕ. Они свою позицию обосновывают весьма лукаво — своей приверженностью к "большой европейской идее". На самом деле это абсолютно антиевропейские силы, которые взяли Совет Европы в заложники. Для них самое главное — удержать Россию вне нашей общей Европы. Они ассоциируют Европу с Европейским союзом, и они считают, что России нет места в Европе, судьба Совета Европы этих людей абсолютно не волнует, они готовы его разрушить ради решения этой глобальной задачи — изоляции России от остальной Европы", — заявил Косачев на круглом столе в клубе "Валдай".
Он напомнил, что всего в ПАСЕ 324 голосующих мандата плюс 324 "заместителя", однако благодаря тому, что "антироссийское меньшинство" является "агрессивным и хорошо мобилизованным", ему удается проводить соответствующие решения.
Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2014 году из-за сокращения полномочий делегации РФ в связи с санкциями, наложенными на российских парламентариев из-за присоединения Крыма к России.
Косачев заявил РИА Новости, что Москва готова выплатить весь взнос в Совет Европы при условии полноправного участия России в деятельности уставных органов СЕ, включая ПАСЕ. Ранее пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэль Хольтген подтвердил РИА Новости, что задолженность РФ перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро.
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Комментарии1
Политика , Константин Косачев , ЕС , Совет Европы , Совет Федерации , Валдайский клуб , РИА Новости
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