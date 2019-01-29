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Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу 

Рамблер 1 час назад
В МИД России раскритиковали новый план ОБСЕ по урегулированию украинского кризиса, заявив, что он противоречит Минским соглашениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик рассказал газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования в Донбассе. Сайдик предложил начать совместную работу ООН и ОБСЕ в регионе.
В МИД РФ считают, что в рамках этого плана над Донбассом могут установить международный контроль, ввести туда миротворцев, полицейских и отстранить нынешнее руководство ДНР и ЛНР.
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
По мнению российских дипломатов, речь идет о создании в регионе военно-гражданской администрации и установлении контроля над границей.
«Данная концепция противоречит духу и букве минских соглашений, фактически их пересматривает», — заявил собеседник РИА Новости.
Он обратил внимание, что этот план напоминает предложения спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. При этом Сайдик не учел, согласны ли ДНР и ЛНР на участие ООН и других структур в урегулировании конфликта.
Сайдик заявил Kleine Zeitung, что для выполнения одного из главных условий Минских соглашений — проведения в Донбассе местных выборов — необходима помощь извне. Он пояснил, что ОБСЕ будет проверять выборы на соответствие международным законам, поэтому их организацией заниматься не сможет. Эту функцию можно возложить на ООН.
Также представитель ОБСЕ заявил, что ООН потребуется для обеспечения безопасности. По его словам, предполагаемая численность военной и полицейской миссий ООН пока не определена, но она будет меньше 20 тысяч человек.
Также Сайдик рассказал о плане создать агентство Евросоюза по восстановлению Донбасса, по примеру работавшего после войны на Балканах.
Комментарии184
Политика , Видео , Курт Волкер , МИД , ЕС , ОБСЕ , ООН , РИА Новости
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