Wall Street Journal (США): поддержка Мадуро со стороны России имеет свои пределы

Поддержка Россией оказавшегося на грани краха венесуэльского лидера Николаса Мадуро свидетельствует об открытии нового геополитического фронта между Москвой и Вашингтоном «под боком» у США. Но стремление и возможности Кремля для противостояния, по-видимому, ограничены.

Хотя Москва лидирует среди тех, кто по-прежнему считает Мадуро законным президентом Венесуэлы, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что вопрос о предоставлении существенной финансовой или военной помощи с сем, чтобы удержать Николаса Мадуро у власти, в правительстве не обсуждается.

Экономика России, находящаяся в состоянии стагнации, располагает ограниченными средствами для проведения международных кампаний на фоне растущего общественного недовольства в стране.

«Я не вижу каких-либо возможностей для того, чтобы этим заниматься, это слишком далеко, и для проведения масштабной операции нет достаточных материально-технических ресурсов», — заявил председатель президиума консультативного кремлевского «Совета по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.

«В экономическом плане ситуация в России сейчас не самая лучшая, и очередную долгосрочную нагрузку вообще не восприняли бы положительно», — добавил он.

На прошлой неделе спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо (Juan Guaidó), выступая на митинге в столице страны Каракасе, объявил себя временным президентом, заручившись поддержкой США и ряда латиноамериканских стран. Николас Мадуро пообещал остаться на своем посту.

Линия разлома, отделяющая Россию от стран, поддерживающих Хуана Гуайдо, во многом отражает традиционные союзы времен холодной войны. Китай, который имеет огромные инвестиции в Венесуэле, всем своим авторитетом также поддерживает Николаса Мадуро.

Для Кремля разворачивающиеся в Венесуэле события являются зловещим напоминанием о кризисах на Украине и в Сирии, где поддержка оппозиции со стороны США ставила под угрозу союзников России, которые десятилетиями покупали российское оружие и предоставляли возможность для российских инвестиций.

Однако на этот раз у Москвы возможностей меньше. Наиболее наглядно Кремль продемонстрировал свою поддержку Николасу Мадуро в декабре, когда Министерство обороны России направило в Каракас два бомбардировщика. Но Москва не посылала наемников из частной военной компании «Вагнер», которая воевала на стороне поддерживаемых Кремлем сил на Украине и в Сирии — так утверждает человек, близкий к Евгению Пригожину , владельцу ЧВК «Вагнер» и соратнику президента Владимира Путина.

По словам Федора Лукьянова, Россия оставляет за собой право направлять военных из «подрядных организаций» для защиты важных российских объектов или людей в Венесуэле.

У некоторых российских компаний, в том числе у госкомпаний «Роснефть» «Ростех» , уже есть собственный персонал, охраняющий объекты в Венесуэле. По словам россиянина, связанного с частными военными компаниями, нефтяной конгломерат «Роснефть», который предоставил правительству Мадуро миллиардные кредиты в обмен на поставки нефти, в последние месяцы усилил свою вооруженную охрану из опасений, что в результате ослабления власти Мадуро может возникнуть угроза для его объектов в стране.

Этот человек говорит, что государственный оборонный конгломерат «Ростех», который строит в Венесуэле долгожданный завод по производству автоматов Калашникова, также увеличил численность сотрудников своей службы безопасности.

«Там достаточно людей разного уровня, которым необходима защита», — сказал он, описывая персонал как «нечто среднее между охранниками и частной военной компанией».

По словам руководителя одного из российских строительных объектов в Венесуэле, в этой стране на службе в российских компаниях есть отряды венесуэльских солдат, которые защищают их от мародеров и преступных группировок.

Хотя Владимир Путин пообещал оказывать поддержку Николасу Мадуро, у Москвы есть причины для недовольства его руководством. Не далее как в прошлом году Россия направила в Каракас делегацию представителей Министерства финансов , чтобы ознакомить Мадуро с планом по стабилизации экономики, в том числе с мерами по приостановке гиперинфляции и реформированию налоговой системы.

По словам российского чиновника, знакомого с ситуацией, чиновники Мадуро, заявив, что план слишком радикален, попросили Россию вместо плана стабилизации экономики предоставить дополнительную финансовую помощь.

По словам российских дипломатов в Каракасе и лидеров венесуэльской оппозиции, Россия добивалась расположения оппозиции с момента ее уверенной победы на выборах в конгресс в 2015 году. Российские дипломаты и лидеры венесуэльской оппозиции говорят, что после этих выборов, за которыми в 2017 году последовала волна общенациональных протестов и произошло обострение экономического кризиса в стране, российские чиновники поняли, что в случае передачи власти им придется защищать свои экономические интересы в этой стране.

По словам российских и венесуэльских чиновников, попытки Кремля наладить диалог с оппозицией зашли в тупик с появлением Хуана Гуайдо, прежде малоизвестного политика, которого Москва считает пешкой в политической игре США.

Дмитрий Песков заявил в понедельник, что налаживать контакты с Хуаном Гуайдо Кремль не планирует.