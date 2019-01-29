Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запись в блокноте помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об отправке солдат в Колумбию, напомнила, что дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется именно с территории Колумбии.
Болтон в понедельник давал пресс-конференцию о санкциях против Венесуэлы. В его блокноте журналисты, рассматривавшие фотографии новостных агентств с мероприятия, разглядели запись "5 тысяч солдат в Колумбию". Президент США Дональд Трамп в 2017 году намекал на возможность военного вмешательства США в Венесуэле. Представители администрации США говорят в последнее время, что в отношении Венесуэлы "рассматриваются все варианты действий".
Захарова отметила, что на возможность военного вмешательства США в Венесуэле "с разной степенью беззастенчивости" намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации.
"Телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона сегодня сообщил, что американское военное командование не направляет военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу. По словам собеседников телеканала, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение", — говорится в сообщении представителя российского МИД в Facebook.
Официальных комментариев никто не дождался, "но надежду не теряем", добавила она.
"Напомню, что "возвращение демократии" в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии. А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так", — отметила Захарова.