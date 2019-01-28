Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон прокомментировала брифинг Минобороны России по ракете 9М729, заявив, что «это было просто смешно».
По словам замглавы Госдепа, «большинство профессионалов скажет, что показывать систему в статике — это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре», передает «Интерфакс».
«У людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно», — заявила Томпсон в интервью каналу Deutsche Welle, комментируя брифинг Минобороны России по ракете 9М729.
Напомним, в прошлую среду Минобороны России обнародовало сведения о ракете 9М729 комплекса «Искандер-М». При этом США назвали российский брифинг по ракете 9М729 созданием «видимости транспарентности», хотя военные атташе Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Евросоюза и миссии НАТО в России проигнорировали мероприятие.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претензиях США к российской крылатой ракете 9М729, которая якобы нарушает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).