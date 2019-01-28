Пушков назвал три цели попыток США сорвать «Северный поток — 2»

«Пытаясь сорвать ‘’Северный поток-2’’, США хотят вынудить Европу закупать американский сланцевый газ, показать ей ее место младшего партнера американского ''большого брата'' и вынудить Россию содержать за счёт транзита приходящую в упадок Украину. Трёх зайцев одним выстрелом — таков замысел», — написал Пушков в своем Twitter.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

5 сентября 2018 года компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.