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Пушков назвал три цели попыток США сорвать «Северный поток — 2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал три цели, которые преследуют США, пытаясь сорвать реализацию проекта «Северный поток-2».
«Пытаясь сорвать ‘’Северный поток-2’’, США хотят вынудить Европу закупать американский сланцевый газ, показать ей ее место младшего партнера американского ''большого брата'' и вынудить Россию содержать за счёт транзита приходящую в упадок Украину. Трёх зайцев одним выстрелом — таков замысел», — написал Пушков в своем Twitter.
«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
5 сентября 2018 года компания Nord Stream 2 начала укладку труб газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.
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Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации
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