Эксперт: в Москве считают «новый план» Сайдика пустышкой

В опубликованном на прошлой неделе интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Сайдик сообщил о существовании некоего нового плана по урегулированию в Донбассе взамен минских соглашений. Он якобы предполагает подключение к процессу ООН путем направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

"Внимательно прочитал как предложения господина Сайдика, так и его комментарии к этим предложениям, — сказал российский эксперт. — Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас".

"Возможно, это непонятно даже самому господину Сайдику, — продолжал Алексей Чеснаков. — Ведь, с одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив нужно решение стран "нормандской четверки", одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей "нормандской четверки" "официальной реакции нет, но она и не нужна". Согласитесь, это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение".

Судя по объяснению Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании "показать возможность того, что есть способы работать", отметил политолог.

"Возможно, координатор Контактной группы от ОБСЕ на переговорах в Минске сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка", — считает Алексей Чеснаков.

"Позиция Москвы по вопросу выполнения минских соглашений неизменна — они должны быть полностью выполнены. Любые разговоры о "дополнении и развитии Минска-2" выглядят как манипуляции и попытки создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя обязательства. Представителям ОБСЕ, прежде чем рассуждать о новых планах, необходимо провести четкий анализ политических причин невыполнения Комплекса мер от 12 февраля 2015 года", — подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры.

По его мнению, в первую очередь должны быть даны оценки поведения украинской стороны, которая заблокировала выполнение всех политических обязательств, а также сорвала достигнутые ранее договоренности о разведении сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

"Наконец, напомню, президент Порошенко не так давно публично заявил о том, что никакого "особого статуса" не будет. И где оценка этого заявления со стороны ОБСЕ?" — задался вопросом Чеснаков.