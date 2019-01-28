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Бывший японский дипломат рассказал о «сигнале» Абэ по Курилам 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший сотрудник МИД Японии Кадзухико Того в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе рассказал о российско-японских переговорах и «сигнале», который премьер Японии Синдзо Абэ «постоянно направляет» на протяжении шести лет.
Он отметил, что стороны подходят к переговорам в равной степени серьёзно и «не пытаются навязать друг другу свою волю».
«Но стремятся достигнуть решения, приемлемого и для одной, и для другой стороны. Я считаю это правильным способом ведения переговоров», — указал он.
Бывший дипломат согласился с тем, что вопрос Курильских островов существует уже семь десятилетий.
«Уже шесть лет премьер-министр Абэ постоянно направляет сигнал: «президент Путин, это тот вопрос, который мы с вами сможем решить, если проявим должную целеустремлённость». Как вы, наверное, знаете, Синдзо Абэ можно назвать лидером японских консерваторов. У него есть право и возможность идти на компромиссы. Да, переговоры между нашими странами идут уже 74 года. Но учитывая позиции Абэ в Японии и положение двух стран на мировой арене, думаю, сейчас — один из самых благоприятных моментов для того, чтобы решить вопрос, который не даёт нам покоя вот уже семь десятилетий», — подчеркнул Того.
Ранее премьер-министр Японии Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора.
Как отмечали в Кремле, заявления Токио о претензиях на Южные Курилы сильно осложнили переговоры.
RT на русском: последние новости
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Политика , Синдзо Абэ , Софико Шеварднадзе , МИД , Япония
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