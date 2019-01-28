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Жириновский попал в Книгу рекордов России 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский попал в Книгу рекордов России за наибольшее число предвыборных кампаний в стране. Торжественная церемония награждения прошла в Государственной Думе 28 января.
«18 марта 2018 года в России произошло грандиозное событие, благодаря которому Владимир Вольфович Жириновский удостоился того, чтобы попасть в Книгу рекордов России. В 2018 году он проводил президентскую избирательную кампанию в шестой раз, и, таким образом, он стал рекордсменом», — сказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
«Я благодарен за награду, и хочу сказать, что участвовать в президентской кампании — это всегда тяжёлый труд. Пока ни в нашей стране, ни в Европе, ни в США никто больше не в состоянии баллотироваться шесть раз, это тяжелейший труд», — сказал Владимир Жириновский.
Политик принимал участие в шести президентских выборах: в 1991 (вместе с Андреем Завидия), 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.
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Комментарии3
Политика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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