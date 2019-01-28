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Путин изменил состав президиума Государственного совета 

Газета.Ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Из документа следует, что в президиум Государственного совета теперь входят губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Магаданской области Сергей Носов, руководитель Новосибирской области Андрей Травников, а также глава Псковской области Михаил Ведерников.
В прошлом году на заседании президиума Госсовета Путин заявлял, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах.
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Политика , Сергей Носов , Владимир Владимиров , Михаил Ведерников , Вениамин Кондратьев , Станислав Воскресенский , Владимир Путин , Иван Белозерцев
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