Путин изменил состав президиума Государственного совета

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В прошлом году на заседании президиума Госсовета Путин заявлял, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах.