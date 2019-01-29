В Крыму потребовали от Киева предоставить информацию о капитане «Норда»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от киевских властей предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, который перестал выходить на связь с родными.

Ранее руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий сообщил, что Горбенко, удерживаемый на Украине , пропал, он не выходит на связь с родными и адвокатами. Могильницкий допустил причастность к исчезновению Службы безопасности Украины

"Украинская власть должна дать ответ, где находится человек. Всё ли нормально с ним. Если с ним всё нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры", — сказал РИА Новости Фикс.

Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

Капитану судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".