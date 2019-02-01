Куда пропал на Украине капитан крымского сейнера «Норд»?

Сегодня в 11:00 по украинскому времени (12:00 по Москве ) в Оболонском районном суде Киева должно начаться судебное заседание по делу Владимира Горбенко — капитана крымского сейнера «Норд», захваченного украинскими пограничниками почти год назад, в марте 2018 года. Однако появится ли Горбенко в суде, неизвестно.

Адвокаты ждут звонков от всех, кто знает что-нибудь о судьбе рыбака

Как заявил адвокат рыбака Максим Могильницкий, он пропал и не выходит на связь с родственниками. Эту информацию также подтвердили жена и мать Горбенко. Капитан пропал в минувшую субботу, 26 января, около полудня. Таким образом, со времени его исчезновения идут уже шестые сутки. При этом ситуация отягощается сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, Украина сегодня — самая опасная страна в Европе: количество неучтённых стволов, которые гуляют там после «революции достоинства» и «антитеррористической операции» на Донбассе, исчисляется тысячами. Во-вторых, националисты-русофобы считают крымчанина Горбенко «изменником родины» со всеми вытекающими отсюда последствиями. В-третьих, всё это усугубляется стартовавшей президентской гонкой, главным содержанием которой является как раз антироссийская и антикрымская истерия.

Адвокат Могильницкий предупредил, что Горбенко исчезает не впервые. В апреле 2018 года капитана похитили с борта захваченного в мариупольском порту судна «Норд» сотрудники Службы безопасности Украины . Вот только тогда адвокатам стало известно о месте нахождения рыбака уже через пять часов, а сейчас, как уже говорилось, пошли шестые сутки.

«Основания для беспокойства очень серьёзные», — констатирует Могильницкий и просит всех, кто владеет хоть какой-то информацией о судьбе Владимира Горбенко, сообщать адвокатам АО «Могильницкий и партнёры» по телефону в Киеве: 044 337 41 57.

К исчезновению Горбенко может быть причастна СБУ

Могильницкий и его коллеги полагают, что к исчезновению Горбенко может быть причастна Служба безопасности Украины. По словам адвоката, Владимир сообщал ему, что за ним постоянно ведётся скрытое наблюдение, то есть исчезнуть без ведома СБУ Горбенко попросту не мог.

По мнению Могильницкого, СБУ могла пойти на эту провокацию, чтобы имитировать попытку Горбенко скрыться от суда и правоохранительных органов . «Всё обставляют так, будто Горбенко скрывается, а позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу», — предполагает адвокат. Другой вариант — удержание с целью оказания психологического давления, чтобы Горбенко в конце концов признал свою вину.

«Могильницкий и партнёры» обратились с заявлением об исчезновении рыбака в прокуратуру и Службу безопасности. В свою очередь, замглавы так называемой прокуратуры автономной Республики Крым Игорь Поночевный отверг всякие предположения о причастности СБУ к исчезновению и заявил, что если капитан не явится сегодня в суд, то будет считаться скрывающимся от правосудия и объявлен в розыск.

Дело также находится на контроле в МИД РФ . В четверг, 31 января, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России и посольство России на Украине занимаются выяснением всех обстоятельств исчезновения Владимира Горбенко.

На Украине грозит опасность любому гражданину России

«Ситуация с капитаном «Норда» — это яркий и, к сожалению, печальный пример двойных стандартов, — отметил в комментарии «Парламентской газете» депутат Государственной Думы Андрей Козенко. — Пока в Европе требуют от России вернуть «невинных» украинских моряков, нарушивших государственную границу РФ, там же закрывают глаза на то, что Украина захватила и удерживает на своей территории уже почти год российского капитана «Норда». Теперь его, очевидно, похитили. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Не исключаю, что он находится в украинских «гестаповских» подвалах, откуда мало кто возвращается».

По словам законодателя, исчезновение Горбенко — это ещё одно подтверждение того, что Украина сегодня является террористическим государством, где практически любой гражданин РФ подвергается опасности.

«Дело Горбенко» будет использоваться в предвыборной президентской гонке

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен в том, что «дело Горбенко» так или иначе обязательно будет использоваться в разворачивающейся на Украине предвыборной президентской гонке. Больше того, не исключено, именно с этим и связано исчезновение капитана «Норда». «Я надеюсь, что пройдёт не так много времени и мы узнаем, что же все-таки случилось с Владимиром Горбенко, — сказал „Парламентской газете“ Цеков. — История с захватом „Норда“ — это чистая политика. Она не связана ни с нарушением границы, ни с браконьерством. Официальные обвинения, выдвинутые против крымского рыбака, — надуманные от начала до конца». По словам сенатора, киевские власти будут использовать сложившуюся ситуацию, в частности, для обвинений России в незаконном промысле у берегов Украины и в целом для дестабилизации ситуации в Азовском море.

История с захватом «Норда» — это чистая политика. Она не связана ни с нарушением границы, ни с браконьерством.

Напомним, крымский сейнер «Норд» был захвачен украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины» и в незаконном вылове рыбы. 10 апреля 2018 года Херсонский городской суд отпустил Владимира Горбенко под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф.

Вскоре двоим морякам удалось вылететь из Киева в Белоруссию и оттуда добраться до дома в Крым, остальных Киев семь месяцев удерживал на Украине, не разрешая покинуть страну по российским документам. 30 октября по договорённости РФ и Украины семеро российских моряков были переданы Украине в обмен на такое же число украинских рыбаков с украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных ранее за незаконный промысел рыбы возле Крыма. Горбенко же остаётся на территории Украины, и ему грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.

Вдали от дома и под круглосуточным наблюдением

По последней информации от Максима Могильницкого, официальной позиции украинских правоохранителей относительно исчезновения Владимира Горбенко у адвокатов нет. «Нас по каким-то неведомым причинам предпочитают держать в неведении, — говорит он. — Это, прямо скажем, настораживает. Тем более что Горбенко с момента задержания судна и до самого исчезновения находился под колоссальным давлением со стороны СБУ и прокуратуры АРК».