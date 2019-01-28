В Иерусалиме Лаврентьев и Вершинин провели встречу с дипломатами Израиля

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели в Иерусалиме переговоры с израильскими дипломатами, сообщило российское посольство. В ведомстве не сообщают содержания встречи, в которой с израильской стороны принял участие гендиректор внешнеполитического ведомства Юваль Ротем. "Лаврентьев и… Вершинин провели переговоры с… Ротемом и другими дипломатическими официальными лицами", — сказано в сообщении. Во вторник российская делегация продолжит свою работу, добавили дипломаты.