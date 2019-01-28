Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иерусалиме Лаврентьев и Вершинин провели встречу с дипломатами Израиля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели в Иерусалиме переговоры с израильскими дипломатами, сообщило российское посольство.
В ведомстве не сообщают содержания встречи, в которой с израильской стороны принял участие гендиректор внешнеполитического ведомства Юваль Ротем.
"Лаврентьев и… Вершинин провели переговоры с… Ротемом и другими дипломатическими официальными лицами", — сказано в сообщении.
Во вторник российская делегация продолжит свою работу, добавили дипломаты.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Политика , Ближний Восток , Сергей Вершинин , Александр Лаврентьев , МИД , Иерусалим , Израиль
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение