Лавров и Зариф обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом по телефону ситуацию в Венесуэле и вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в российском министерстве. "Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле. Подчеркнута обоюдная готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.