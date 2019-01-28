Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и Зариф обсудили по телефону ситуацию в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом по телефону ситуацию в Венесуэле и вопросы двустороннего сотрудничества, заявили в российском министерстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили складывающуюся ситуацию в Венесуэле. Подчеркнута обоюдная готовность способствовать нахождению взаимопонимания между ответственными политическими силами Венесуэлы в интересах обеспечения внутреннего мира, скорейшего решения насущных социально-экономических задач. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении МИД по итогам телефонного разговора.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.
Последние новости
Готовится "великое ограбление" на 251 миллиард долларов Пушков прокомментировал отказ Банка Англии вернуть Мадуро золото В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги
Политика , Латинская Америка , Сергей Лавров , МИД , Венесуэла
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
Происшествия Другое
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение