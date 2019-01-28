В МИД анонсировали встречу Карасина и Абашидзе 

Новая встреча в рамках неформального диалога по нормализации российско-грузинских отношений запланирована на конец февраля, сообщили в понедельник в МИД РФ по итогам телефонного разговора статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе.
"Обсуждались некоторые текущие вопросы двусторонних отношений. Намечена повестка дня запланированной на конец февраля очередной встречи в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских связей" — говорится в сообщении МИД РФ.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий, переговоров Карасина и Абашидзе. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.